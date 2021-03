Delmée volgt Caldas op als bondscoach hockeyers: ‘Je kunt eigenlijk geen nee zeggen’

Jeroen Delmée (48) wordt de opvolger van Max Caldas bij het Nederlands team. De huidig bondscoach van de hockeyers maakte begin 2020 bekend dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. Boxtelaar Delmée tekent een contract tot en met de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

Een jaar geleden waren de eerste verkennende gesprekken met technisch directeur Jeroen Bijl van de hockeybond. Door het uitstellen van de Olympische Spelen verdween de urgentie voor het aanstellen van een nieuwe bondscoach. Maar in de winter werd de interesse in Delmée concreet en vorige week zette hij zijn handtekening onder het contract dat hem tot de Spelen van Parijs aan de nationale ploeg verbindt.

,,Van de ene kant hoef je niet lang na te denken als ze je vragen, omdat ik vijftien jaar in Oranje heb gespeeld en het gewoon het allermooiste is om je eigen land te coachen. Dit is heel bijzonder. De eer is groot. Je kunt eigenlijk bijna geen nee zeggen”, reageert Delmée. ,,Aan de andere kant ga je wel nadenken. Waar loop je tegenaan en wat gaat het precies inhouden? Er zal wat gaan veranderen binnen de ploeg, van jongens die stoppen, van talent dat doorbreekt.”



Technisch directeur Jeroen Bijl van de hockeybond is blij met de aanstelling van de nieuwe bondscoach: ,,Het is prettig dat we nu, ruim voor het EK en de Olympische Spelen een goede opvolger voor Max hebben gevonden. Na Tokio begint een nieuw hoofdstuk.”

Frankrijk en HC Tilburg

Momenteel is Delmée nog de bondscoach van de Franse nationale ploeg, waar hij sinds 2017 de eindverantwoordelijke is. Daar blijft hij tot het EK in Amsterdam van komende zomer de scepter zwaaien. Die functie combineert hij met zijn baan als hoofdtrainer bij HC Tilburg, dat uitkomt in de hoofdklasse. Daar vertrekt hij aan het einde van het seizoen, na vijf jaar. De hoofdcoach heeft de hockeyers van HC Tilburg woensdagochtend ingelicht. ,,Ze gunnen het mij allemaal en vinden het fantastisch. De club zelf wist het al veel eerder. Maar een ideaal communicatiemoment is er toch nooit.”

Met HC Tilburg heeft Delmée nog een klus te klaren: handhaving in de hoofdklasse. ,,Ik wil dit project nog op een goede manier afronden. De komende dagen zal het vooral over mij gaan en daar houd ik niet zo van. Ik ga liever snel over tot de orde van de dag.” Zondag wacht de degradatiekraker met Klein Zwitserland.



In het verleden werkte hij nog als assistent-bondscoach van de vrouwen en sinds 2010 bij de mannen van België, waarvan hij in 2014 ook bondscoach werd. Delmée speelde 401 interlands voor Oranje en won daarmee olympisch goud in 1996 en 2000. Na de Spelen van Beijing zwaaide hij af als international.

Jeroen Delmée tijdens het WK in India als bondscoach van Frankrijk.