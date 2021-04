Den Bosch haalt uit bij HGC en herovert koppositie, hattrick Matla

Ook zonder sterspeler Miha Lapornik is Heroes Den Bosch te sterk voor koploper ZZ Leiden

17 april Een tegenvaller voor Heroes Den Bosch zaterdagavond. Steunpilaar Miha Lapornik kon door een heupblessure niet spelen in de topper tegen ZZ Leiden. Maar ook zonder de Sloveense topschutter bleek de Bossche ploeg niet te stoppen. De koploper in de Dutch Basketball League werd in eigen huis met 78-86 verslagen.