Den Dulk wil namens België naar Winterspelen

Besseling herstelt zich in Dubai na matige start

3 december Wil Besseling heeft zich op de tweede dag van het Golf in Dubai Championship aanzienlijk verbeterd. De Noord-Hollander, die op jacht is naar een startbewijs voor het eindejaarstoernooi in het Arabische emiraat later deze maand, kwam op de tweede dag tot een ronde van 65 slagen, 7 onder par.