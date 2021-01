Denise Betsema heer en meester in Vestingcross

Betsema finishte met meer dan een minuut voorsprong op haar landgenotes. Annemarie Worst maakt het Nederlandse feestje in Zeeland in de vierde wereldbekerwedstrijd van het seizoen compleet met de vierde plaats.



Brand had de wereldbekerwedstrijden van Tabor (Tsjechië), Namen en Dendermonde (beide in België) gewonnen en is zodoende de onbedreigde leider in het wereldbekerklassement. Het circuit omvat dit seizoen slechts vijf wedstrijden.



Achter Betsema en Brand werden Ceylin del Carmen Alvarado en Annemarie Worst respectievelijk derde en vierde. Marianne Vos, die debuteerde voor Jumbo-Visma, eindigde buiten de top 10. Ze werd elfde op ruim 3 minuten.