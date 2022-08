Dennis Rodman wil naar Rusland om basketbalster Griner vrij te krijgen

Rodman vertelde niet wie hem die permissie heeft gegeven. In 2014 nodigde Vladimir Poetin hem uit voor een bezoek en noemde hij de Russische president “cool”. De NBA ‘hall of famer’ is ook bevriend met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, een groot fan van de Amerikaanse basketbalcompetitie. Acht jaar geleden suggereerde hij dat de Amerikaan Kenneth Bae terecht was opgepakt door Pyongyang en in de cel gezet. Bae zei later dat de opmerkingen van Rodman een rol hebben gespeeld bij zijn vrijlating.



Zowel Rodman als Griner hebben een grote staat van dienst op het basketbalveld. De eerste veroverde vijf NBA-titels, waaronder drie met de Chicago Bulls aan de zijde van sterspeler Michael Jordan. Griner wordt beschouwd als een van de beste basketbalsters ter wereld. Ze vierde kampioensfeestjes in zowel de VS als Rusland.