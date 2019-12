Denver boekt in Phoenix zevende overwinning op rij

De topschutter bij de Nuggets was ditmaal niet Jokic maar Jamal Murray die goed was voor 28 punten en 7 assists. Met een score, 2,5 seconden voor tijd, besliste hij het spannende duel. Jokic kwam tot 22 punten, 12 rebounds en 10 assists, zijn zesde zogenoemde triple-double van het seizoen. Ricky Rubio was de topscorer bij de thuisploeg met 21 punten.

Denver leidde met 13 punten voorsprong in het derde kwart, maar zag de Suns terugkomen. Bij het begin van het laatste kwart was het 82-81 voor de Nuggets, die met nog ruim 5 minuten op de klok zelfs tegen een achterstand van 9 punten aankeken. Met name Jokic en Murray waren in de slotfase trefzeker, resulterend in een nipte zege.