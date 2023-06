Denver Nuggets verslaat Miami Heat in eerste duel NBA Finals

Femke Bol denkt niet aan record, wel aan ‘mooie race’ bij FBK Games

Atlete Femke Bol wil bij de komende FBK Games een ‘mooie race neerzetten’ op de 400 meter ‘voor heel veel publiek’. Dat zei de Nederlandse topatlete in aanloop naar de eerstkomende editie van het atletiekgala in Hengelo op 4 juni. ,,Ik zit nog niet op mijn piek, dus ik zal echt niet meteen in de 48 seconden lopen.”