Denver Nuggets weer op voorsprong in NBA-finale

Denver Nuggets verslaat Miami Heat in eerste duel NBA Finals, sterspeler Jokic blinkt weer uit

De basketballers van Denver Nuggets hebben de eerste wedstrijd in de finale van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA van Miami Heat gewonnen. In de Ball Arena in Denver was de ploeg met 104-93 te sterk. Sterspeler Nikola Jokic toonde opnieuw zijn grote waarde voor het team met 27 punten, 10 rebounds en 14 assists.