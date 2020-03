Derde remise op een rij voor Giri op Kandidatentoernooi

PODCAST De Pacer | In de greep van corona

13:33 Het is een surrealistische week. We zijn in de greep van het coronavirus. Topsport en hardlopen zijn naar de achtergrond verdwenen. Toch staat de liefde voor het lopen overeind en werd een nieuwe datum voor de Marathon Rotterdam bekendgemaakt. Daarom ook een nieuwe aflevering van De Pacer, met Eric Brommert en Pim Bijl op afstand van elkaar.