Derde ruime zege voor waterpolosters op EK in Barcelona

Keizer en Meppelink door naar kwartfina­le op EK beachvol­ley­bal

20:50 Sanne Keizer en Madelein Meppelink hebben op de Europese titelstrijd beachvolleybal in eigen land de kwartfinale bereikt. Het Nederlandse duo versloeg in de achtste eindstrijd de als derde geplaatste Zwitserse speelsters Vergé-Depré/Vergé-Depré. Ze deden dat in twee sets, 21-16 21-14.