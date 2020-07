Diamond League schrapt evenement in Gateshead: ‘Kunnen veiligheid niet garanderen’

,,De regeringsmaatregelen vanwege de coronapandemie hebben ervoor gezorgd dat we niet de vereiste voorzieningen kunnen aanbrengen in het stadion. We hebben nu niet meer de tijd een veilige en optimale topsportomgeving te creëren", aldus een verklaring.



De Diamond League is een reeks toonaangevende atletiekwedstrijden waar de wereldtop aan meedoet. Er zijn door de coronacrisis nog maar zeven meetings over dit jaar. De eerste is gepland op 14 augustus in Monaco.

Daar komt Sifan Hassan, wereldkampioene op 1500 en 10.000 meter, aan de start op de 5000 meter. Ook Mike Foppen is toegelaten in Monaco. De Nijmeegse atleet verbeterde afgelopen zondag het Nederlands record 5 kilometer op de weg (13.31) en wil op de baan van Monaco een aanval doen op het Nederlands record op de 5000 meter. Dat staat sinds 2002 met 13.13,06 op naam van Kamiel Maase.