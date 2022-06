Dick Jaspers grijpt naast zesde Europese titel driebanden

Interview Biljarter Dick Jaspers al 37 jaar aan de top: ‘Zouden ze Max Verstappen ook vergeten voor het sportgala?’

Dick Jaspers (56) staat al bijna 37 jaar aan de top in de sport die hem zijn huwelijk kostte, maar hem nog altijd mateloos intrigeert. In zijn dorp Sint Willebrord krijgen we een kijk in het leven van de vijfvoudig wereldkampioen driebanden. ,,Zouden ze Max Verstappen ook vergeten uit te nodigen voor het Sportgala. Nee toch?”

11 juni