Dirkse van den Heuvel nieuwe aanvoerster hockeydames

Skiër Feuz klaar voor Winterspelen

27 januari De Zwitserse skiër Beat Feuz heeft in het wereldbekercircuit de laatste afdaling voor het begin van de Winterspelen, komende maand in Zuid-Korea, op zijn naam geschreven. Op de 3,3 kilometer lange Kandahar-piste in Garmisch-Partenkirchen verwees hij de Oostenrijker Vincent Kriechmayr en de Italiaan Dominik Paris naar de gedeelde tweede plaats. Het verschil was 0,18 seconde.