Dit is de auto waarin ‘VeeKay’ sterk debuutseizoen een vervolg wil geven

Ook dit seizoen rijdt Van Kalmthout voor het team van Ed Carpenter Racing. Opnieuw zullen de Amerikanen Conor Daly en teambaas Ed Carpenter zijn teamgenoten zijn. Zij zullen de taken in de andere bolide verdelen, want Carpenter rijdt alleen de zogeheten ‘ovals’.



Woensdag kruipt VeeKay achter het stuur van zijn ECR-bolide voor een ovaltest op de Texas Motor Speedway. Volgende week (donderdag 8 april) staat er een laatste test op de Indianapolis Motor Speedway op het programma.



De eerste race van het jaar wordt gehouden op het Barber Motorsports Park in Alabama en vindt plaats op zondag 18 april. In deze rood-witte bolide zal de 20-jarige Hoofddorper daar aan de start verschijnen.