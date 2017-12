'Dit is een ferm besluit van het IOC'

,,Ik ben blij dat het IOC een duidelijk standpunt heeft ingenomen'', zegt Herman Ram van de Dopingautoriteit bij de NOS. volgde bij de NOS in Hilversum de persconferentie van IOC-voorzitter Thomas Bach in Lausanne. ,,Interessant vind ik dat het IOC zich niet beperkt heeft tot alleen personen, maar ook structuren aanpakt, in dit geval het door de Russische overheid gecoördineerde dopingbeleid. Daarnaast worden dan de personen genoemd."



Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF, is het met Ram eens. ,,Het is een ferm besluit van het IOC. Er is een goed evenwicht gevonden door aan de ene kant het instituut Rusland te straffen, maar aan de andere kant het belang van schone sporters te respecteren. Dat schone Russische sporters kunnen meedoen, lijkt me een groot individueel recht. Het was spannend de afgelopen weken. In overleg met nationale olympische comités heeft Bach een paar keer laten weten dat bewezen is dat er in Sotsji een bijna niet te geloven aanval is gedaan op de integriteit van het IOC. Dus dat er zo'n maatregel zat aan te komen, was wel duidelijk."