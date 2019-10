Dit is het programma van de slotdag van de WK atletiek

Roef! herpakt zich in tweede duel in strijd om het landskampi­oen­schap

5 oktober De softbalsters van Roef! hebben zaterdagmiddag in de Holland Series, een best of three met als inzet het landskampioenschap in de Golden League, op het sportpark van Onze Gezellen in Haarlem de eerste wedstrijd tegen regerend landskampioen FysioExpert Olympia Haarlem met 4-1 verloren.