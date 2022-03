Dit zijn de acht Nederlanders die op goud jagen op de Paralympische Spelen in Peking

Para-alpineskiën

Barbara van Bergen

Zitskiër Barbara van Bergen (43) maakt zich op voor haar vierde Paralympische Spelen. Toch zijn het wel pas haar eerste Winterspelen. Met het Nederlandse rolstoelbasketbalteam deed ze in 2008, 2012 én 2016 namelijk wel al mee aan de Zomerspelen. Na brons in Londen en Rio de Janeiro gaat Van Bergen nu als zitskiër op jacht naar een eerste paralympische medaille in de sneeuw. Op het WK in januari won ze zilver op de afdaling.



Jeroen Kampschreur

Jeroen Kampschreur (22) was vier jaar geleden als tiener al de grote man op de Paralympische Winterspelen. Hij pakte in Pyeongchang een gouden medaille op de supercombinatie en werd zo eerste Nederlandse alpineskiër ooit die goud veroverde op de Paralympische Spelen. Een prestatie die ervoor zorgde dat hij destijds ook de Nederlandse vlag mocht dragen bij de sluitingsceremonie. Met één gouden medaille op de Paralympische Spelen en negen gouden WK-medailles (op verschillende disciplines) heeft de 22-jarige Nederlander een weergaloze erelijst die hij in januari nog maar eens aanvulde met goud op de Super G en zilver op de afdaling.



,,Bij Jeroen zit het vertrouwen tot over zijn oren", sprak chef de mission Esther Vergeer voor aanvang van de Spelen in Peking. ,,Hij had een lekkere run gehad dus zei dat hij niet kon wachten om te starten.”

Jeroen Kampschreur met zijn gouden medaille van vier jaar geleden.

Niels de Langen

Niels de Langen (23) pakte in januari brons op het WK bij de supercombinatie en heeft de goede vorm dus te pakken voor de Spelen. Na zilver op het WK in 2019 en drie keer een bronzen medaille won De Langen al diverse medailles op de wereldkampioenschappen, maar een paralympische medaille ontbreekt nog. Vier jaar geleden debuteerde de zitskiër met een achtste (supercombinatie), veertiende (Super G) en veertiende (afdaling) plek op de Spelen in Pyeongchang.



Floris Meijer

De 32-jarige Floris Meijer staat voor zijn debuut op de Paralympische Spelen. De zitskiër hoopt direct met eremetaal huiswaarts te keren. Iets wat ternauwernood mislukte op het afgelopen WK in Lillehammer. Toen pakte de Nederlander een vierde plek op de afdaling.

Jeffrey Stuut

Jeffrey Stuut (26) zal deze Paralympische Spelen eveneens op zoek gaan naar zijn eerste medailles. Iets wat vier jaar geleden in Pyeongchang nog niet lukte. Toen moest Stuut het doen met een twaalfde (reuzenslalom), zestiende (Super G) en negentiende (afdaling) plek. WK-medailles staan er wel al op het palmares van de paraskiër: in 2017 won hij brons op zowel de Super G als de afdaling.

Parasnowboarden

Lisa Bunschoten

Samen met haar vriend Chris Vos draagt Lisa Bunschoten (26) de vlag bij de openingsceremonie van de Paralympische Spelen. Het worden al de derde Spelen voor de pas 26-jarige parasnowboardster. Eigenlijk ontbreekt er nog maar één medaille op haar indrukwekkende erelijst: een gouden op de Paralympische Spelen. Ze won namelijk al vijf keer goud, drie keer zilver en één brons op het WK (op het afgelopen WK won ze twee keer goud en één keer zilver) en vier jaar geleden in Pyeongchang won ze brons op de banked slalom en zilver op de snowboardcross. Op beide onderdelen kan ze de opvolgster worden van Bibian Mentel. Bunschoten verloor vier jaar geleden de finale van de snowboardcross van Mentel na een valpartij.

Lisa Bunschoten en Bibian Mentel, vier jaar geleden tijdens de Spelen in Pyeongchang.

Chris Vos

Samen met zijn vriendin Lisa Bunschoten mag Chris Vos (24) dus de vlag dragen bij de openingsceremonie van de Paralympische Spelen. Op het afgelopen WK in Lillehammer greep Vos met een vierde plek op de snowboardcross en een vijfde plek op de banked slalom nipt naast de medailles, maar de zilveren plak van vier jaar geleden op de snowboardcross smaakt naar meer. Goud op beide onderdelen pakte hij wel al op de wereldkampioenschappen in 2015 en 2017. Tijdens de laatste wereldbeker snowboardcross in Zweden werd Vos net als Bunschoten tweede.

Renske van Beek

Nét niet. Dat waren de Paralympische Spelen van Renske van Beek (32) vier jaar geleden. Ze werd vierde op zowel de snowboardcross als de banked slalom. De ultieme motivatie om in Peking minstens één plekje hoger te eindigen.



