Dit zijn de deelnemers aan de Champions Trophy in Breda

Pakistan is in Breda een vreemde eend in de bijt. Tijdens de Champions Trophy strijden normaal gesproken de zes beste hockeynaties tegen elkaar. Pakistan is de nummer dertien van de wereld. Doordat het hockeygekke land in 1978 aan de basis stond van de komst van de Champions Trophy heeft Pakistan voor deze laatste editie een uitnodiging ontvangen. De ervaren coach Roelant Oltmans werd in maart van dit jaar aangesteld als bondscoach van Pakistan. Hij tekende een contract tot en met de Olympische Spelen van 2020. Onder leiding van Oltmans werkt Pakistan aan een terugkeer bij de subtop van de wereld. Pakistan won in 1994 voor het laatst de Champions Trophy. Uit datzelfde jaar dateert de laatste wereldtitel. Na de komst van kunstgrasvelden hebben de Pakistani de boot gemist. Op de website hockey.nl vertelde Oltmans dat een stad als Karachi met 22 miljoen inwoners slechts drie kunstgrasvelden telt. Twee spelers van Pakistan komen met de Champions Trophy in Breda weer even thuis in Brabant. Oranje-Rood-spelers Rizwan (middenvelder) en Rashid (verdediger) spelen al sinds 2012 in Eindhoven. Rizwan is de captain van de Pakistaanse ploeg. De onafscheidelijke Paki’s zullen zich willen laten gelden, maar het is lastig in te schatten hoe sterk de ploeg is.