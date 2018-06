Donald Trump blaast huldiging winnaars Super Bowl af

FBK Games Schippers gaat heel diep voor de winst in Hengelo

3 juni Het publiek in het Fanny Blankers-Koen Stadion genoot als vanouds van een sterke overwinning van Dafne Schippers op de 200 meter. De tweevoudig wereldkampioene was bereid in Hengelo heel diep te gaan om haar fans te plezieren. Het resultaat was een klinkende zege, de tijd van 22,44 viel tegen en na de finish was ze duizelig van de inspanning.