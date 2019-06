Dovizioso noteert hoogste topsnelheid ooit in MotoGP

Nooit eerder ging een coureur op twee wielen harder. Dovizioso zette vorig jaar ook al een topsnelheid van 356.5 kilometer per uur neer. ,,Zulke grote getallen zijn heel speciaal”, zei hij er destijds over. ,,Maar het is om eerlijk te zijn geen belangrijk aspect van ons leven als coureur. Het gevoel verandert niet heel veel als je 346 of 357 kilometer per uur gaat.”



Ter vergelijking: de hoogste topsnelheid in de Formule 1 is neergezet door Valtteri Bottas in Bakoe: 378 kilometer per uur.