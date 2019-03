Dovizioso wint openingsrace MotoGP in Qatar

Dovizioso nam de leiding meteen bij de start van de race die in kunstlicht werd verreden. De Spaanse Yamaha-coureur Maverick Viñales die de poleposition had veroverd kwam moeilijk weg en viel terug naar de zesde positie. In het eerste deel van de race vocht de Italiaan een spannend duel uit met de Spanjaard Alex Rins. Márquez keek toe vanaf de derde plaats en wachtte af.

Rins viel in de slotfase enkele plaatsen terug en Márquez plaatste in de voorlaatste ronde zijn aanval. Hij ging op zijn Honda voorbij aan de Italiaan, maar Dovizioso pakte de leiding terug. Hij bleef de Spaanse regerend wereldkampioen op het laatste rechte stuk nipt voor.

Dovizioso wist dat het spannend werd in de slotronden. ,,Ik zag dat Marc het lastig had met zijn achterband, dus besloot ik nog eens heel hard te gaan in het laatste rondje. Maar Marc geeft nooit op. Het lukte me om hem in te halen, omdat ik hem tot het uiterste dreef.”