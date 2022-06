Drama vader (56) en zoon (21) brengt dodental TT Isle of Man op vijf: ‘Het was hun droom om samen te racen’

Hockeyers Bloemen­daal slepen 22ste landstitel binnen

De hockeyers van Bloemendaal hebben voor de 22e keer de landstitel in de hoofdklasse gewonnen. Het team van trainer Rick Mathijssen versloeg zaterdag Pinoké ook in de tweede wedstrijd in de finale van de play-offs. Het werd 3-0.

