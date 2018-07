Drie Amerikanen op kop na drie dagen Brits Open

Oran­je-waterpolo­sters als groepswin­naar door op EK

21:48 De Nederlandse waterpolosters zijn op de Europese titelstrijd in Barcelona groepswinnaar geworden. De formatie van bondscoach Arno Havenga versloeg in het laatste duel in de eerste fase Griekenland, 8-7 (1-1 1-1 2-3 4-2). Oranje achterhaalde daarmee de Grieken op de ranglijst.