Drie doden in vijf dagen en een blunder erbovenop: Isle of Man TT zwaar onder vuur

De wereldberoemde racewedstrijd Isle of Man TT blijkt weer eens een van de dodelijkste wegraces op aarde te zijn. In vijf dagen tijd kwamen drie coureurs om het leven.

De Noord-Ier Davy Morgan (52), onder andere bekend om zijn roze helm waarmee hij steevast racete, is het laatste slachtoffer nadat eerder al de Welshman Mark Purslow (29) en de Franse zijspancoureur César Chanal het leven lieten. De teamgenoot van die laatste, bakkenist Olivier Lavorel (35), ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Tot overmaat van ramp communiceerde de organisatie eerder nog dat het Lavorel was die was overleden.

De afgelopen twee jaar kon het motorsportevent, dat bijna twee weken duurt, niet doorgaan vanwege de coronapandemie. De langste pauze die de wedstrijd ooit kende sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar dit jaar wordt er weer met duizelingwekkende snelheden geracet tijdens de TT-wedstrijden (Tourist Trophy) over de openbare wegen van het Britse eiland, dat in de zee tussen Engeland en Noord-Ierland ligt.

Het totale dodental sinds de start van de ‘Isle of Man TT’ in 1907 bedraagt 263. Bijna ieder jaar wordt er geopperd dat de race moet worden geschrapt of de veiligheidsmaatregelen scherper moeten, maar telkens weer zonder resultaat.

Volledig scherm Mark Purslow liet tijdens de kwalificaties al het leven. © Instagram markpurslowracing

Vorige week woensdag kwam de Welshe Supersport-coureur Mark Purslow om het leven toen hij tijdens de kwalificatie crashte. Drie dagen later kwam er een zeer pijnlijke fout van de organisatie bovenop. Eerst werd gemeld dat de Franse zijspancoureur Olivier Lavorel (35) was overleden bij een crash in de zogeheten sidecar-race. Zijn teamgenoot César Chanal zou in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Maar het bleek precies andersom te zijn.

Het incident vond al binnen enkele tientallen seconden na de start plaats en de zijspan had daardoor zo’n 50 liter brandstof aan boord, waardoor er een grote vlammenzee ontstond. De vader van César heeft inmiddels ook een overlijdensbericht van zijn zoon geplaatst op Facebook.

Volledig scherm Lavorel en Chanal. © Isle of Man TT

,,Een eerste identificatieprocedure is uitgevoerd volgens vastgestelde procedures en lijkt te hebben geleid tot een foutieve identificatie”, luidt een gisteren verspreid statement van de organisatie. ,,We denken nu dat het César Chanal was die op zaterdag 4 juni stierf op de plaats van het ongeval. Olivier verkeert nog steeds in kritieke toestand en wordt verder behandeld. De families van beide coureurs zijn geïnformeerd. Er zal nog een ‘grondige herziening van de processen met betrekking tot de identificatie’ plaatsvinden.”

Quote De risico’s op Man ken je en accepteer je. Het kleinste foutje kan zulke grote gevolgen hebben De in 2017 overleden Nederlander Jochem van den Hoek

Sinds afgelopen maandag rouwt de racewereld om Davy Morgan. De ervaren Ierse piloot kwam zwaar ten val in de laatste ronde van Supersport TT Race 1. Hij werd ter plaatse behandeld, maar overleed uiteindelijk aan zijn opgelopen verwondingen. Morgan was een vaste waarde in de paddock van de TT. Twintig jaar geleden stond hij er voor het eerst aan de start, de Supersportrace van dit jaar was zijn 80ste TT-racestart. Hij heeft deelgenomen aan honderden races in de Manx Grand Prix, Classic TT, Southern 100, North West 200, Ulster Grand Prix, Macau Grand Prix, Oliver’s Mount en Ierse nationale races. Morgan grossierde in zeges en podiumplaatsen.

Volledig scherm Dan Kneen, Davy Morgan (centraal) en Mark Miller tijdens de Macau Motorcycle Grand Prix in 2012. © AP/Twitter

Opvallend: de afgelopen jaren overwoog hij nog om afscheid te nemen van de sport. ,,De onderbreking door Covid-19 heeft me de kans gegeven om na te denken over wat de sport voor mij betekent. En dan bleek al snel dat ik nog verder wil. Het is nu al 27 jaar een groot deel van mijn leven geweest. Ik heb de kans gehad om te zien hoe het zou zijn zonder motoren, maar van afscheid nemen bleek toch geen sprake. Anders zou ik mezelf een schop onder mijn kont hebben gegeven!”

Hickman snelst

Gisteren behaalde de Engelsman Peter Hickman zijn derde Isle of Man TT-zege in een spectaculaire Supertwin-race. Hickman vocht rondenlang met de Noord-Ier Michael Dunlop die in de slotfase moest afrekenen met technische problemen. De tweede Supersportrace van de Isle of Man TT 2022 ging gisteravond van start.

Volledig scherm © rv

Amper regels en snelheden tot 322 km/u Wat de race zo gevaarlijk maakt? Regels zijn er amper. Met vaste tussentijden vertrekken de deelnemers, waarna ze soms met snelheden tot 322 kilometer per uur door de straten racen. Obstakels als rotondes, muren en gebouwen zorgen voor extra adrenaline maar ook geregeld voor gevaarlijke toestanden, waarbij ook al toeschouwers het leven lieten. In de 60 kilometer zitten 264 bochten verwerkt. De Nederlander Jochem van den Hoek, die er in 2017 overleed, zei daar enkele maanden eerder toen nog over: ,,De risico’s op Man ken je en accepteer je. Ik zal niet zeggen dat het saai is op Assen, maar op Man rijd je bijna op leven en dood. Het kleinste foutje kan zulke grote gevolgen hebben. Dat is een deel van de kick. Ik zal er alles aan doen om het niet mee te maken. Maar als het gebeurt, heb ik er zelf voor gekozen.” Volledig scherm Jochem van den Hoek. © rv