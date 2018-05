Drievoudig wereldkampioen Kiprop positief getest op EPO

IOC in beroep tegen CAS-von­nis

3 mei Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) legt zich niet neer bij een uitspraak van het internationaal sporttribunaal CAS in de dopingzaken van langlaufer Alexander Legkov en bobsleeër Aleksandr Zoebkov, beiden uit Rusland. Het IOC gaat het vonnis toetsen bij een Zwitserse rechtbank. ,,We zijn ontevreden over deze beslissing en over de uitleg en gaan daarom in beroep'', liet een woordvoerder van het IOC weten.