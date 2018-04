Dubbeldam aan kop na eerste dag NK voor springruiters

Dubbeldam zegt gewoon te willen genieten van zijn optreden op het NK. ,,Zenith is nu 14 jaar en ik bekijk het gewoon van concours tot concours. Zo sta ik er in. Ik heb geen grote plannen gemaakt. Als hij tegen de tijd dat het WK eraan komt in goede vorm is, dan zie ik wel of we geselecteerd worden. Ik heb vandaag genoten van onze rit. Als we morgen twee springfouten hebben, dan is dat zo. Dan ga ik zondag weer proberen om foutloos te rijden.'' De Wereldruiterspelen zijn dit najaar in het Amerikaanse Tryon.