Dubbele gevoelens bij Anne Buijs: ‘Echte topteams zijn nog wel beter’

Door Lisette van der Geest



Als routinier in een team dat de afgelopen maanden ernstig verjongd is, is het wennen aan een nieuw niveau soms lastig. ,,Ik wil gewoon winnen”, zegt aanvoerster Anne Buijs, direct na de verloren strijd om het brons in Belgrado. ,,Maar dat hebben we niet gedaan, dus dat stuk doet wel pijn. Maar ik ben er wel trots op hoe we het hele toernooi hebben gedaan en dat we toch tot de final four kwamen.”