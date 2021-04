Dubbelrol turncoach Van Bokhoven: ‘Ik kan helpen bij het bepalen van de juiste route’

Door Marcel Luyckx



Het draaide zaterdag weer eens om pirouettes, radslagen, afsprongen en hupjes in plaats van intimidatie, weegschaalterreur en mishandeling. In de beslotenheid van de nieuwe turnhal in Heerenveen testten onder anderen olympisch kampioene Sanne Wevers, tweelingzus Lieke en Eythora Thorsdottir zich voor het eerst in een (trainings)wedstrijd sinds de WK in oktober 2019. Publiek en media waren vanwege de coronaregels niet welkom bij het debuut van Bram van Bokhoven als bondscoach. De 43-jarige Eindhovenaar beperkte zich tot observeren vanaf de zijlijn.