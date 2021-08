Dubbelslag op 500 meter tijdrit: eremetaal voor Norbruis en Groot

Baanwielrenster Alyda Norbruis heeft op de Paralympische Spelen in Tokio zilver veroverd op de 500 meter tijdrit in de klasse C1-3. Alleen de Australische Amanda Reid was sneller dan de 32-jarige Friezin. Reid klokte met 38,487 een wereldrecord. Norbruis noteerde 39,002.

Het is al de vierde paralympische medaille voor Norbruis. In Londen 2012 won ze ook al het zilver op de 500 meter tijdrit. In Rio 2016 kroonde zij zich tot paralympisch kampioene op dit onderdeel. In de Braziliaanse stad voegde ze ook nog het zilver in de wegrace bij het wielrennen toe.

,,Ik wist dat ik kans had op een medaille, maar dat het zo zou uitpakken had ik niet verwacht. Ik rij de beste race uit mijn hele topsportcarrière en die heeft geleid tot een zilveren medaille met een dikke vette gouden rand”, zei Norbruis in een eerste reactie.

Ze heeft nog een boodschap die ze graag wil meegeven. ,,Ik wil graag meegeven dat hoeveel hobbels je ook tegenkomt op de weg naar je doelen en dromen, je ze altijd moet blijven najagen en jezelf moet herpakken als het tegenzit. Mijn doorzettingsvermogen is denk ik altijd mijn grootste kracht geweest”, aldus de wielrenster.

Groot snelt naar het brons

Caroline Groot heeft op de 500 meter tijdrit in de klasse C4-5 een bronzen plak veroverd. De 23-jarige Andijkse reed weliswaar een wereldrecord in de klasse C5, maar twee rensters in de klasse C4 waren net iets sneller en gristen goud en zilver weg. De Britse Kadeena Cox veroverde het goud, de Canadese Kate O’Brien pakte het zilver.

Volledig scherm Caroline Groot op archiefbeeld. © AFP