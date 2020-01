Duitsers nemen de leiding in Ahoy

Bulgarije klopt Frankrijk op OKT

6 januari De volleyballers van Bulgarije hebben Frankrijk verslagen op het olympisch kwalificatietoernooi in Berlijn. Het duel in dezelfde groep als de Nederlandse volleyballers eindigde in 3-2 in sets voor de Bulgaren (25-23 17-25 25-22 19-25 15-8). Bulgarije is de volgende tegenstander van Oranje.