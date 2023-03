Durf zaalvoetballers BE’79 met vijfde veldspeler in slotfase beloond

De streekderby in de Bossche Maaspoort tussen de zaalvoetballers van FCK De Hommel en BE’79 viel in het voordeel uit van de bezoekers uit Berkel-Enschot, 2-3. Daarmee zette BE’79 een belangrijke stap richting de play-offs.

Het was de durf van BE’79 coach Jeroen Hakkens die uiteindelijk werd beloond. Het is hét handelsmerk van de oefenmeester. Als het even mis dreigt te gaan, schakelt de Eerselse keuzeheer met zijn keurkorps moeiteloos over op een spelletje met een vijfde veldspeler in plaats van doelman Dennis Kapteijns.

Het gaat regelmatig mis. Zo vond Hakkens vorig seizoen het verantwoord om tegen zijn oude club FC Eindhoven vanaf de aftrap op deze manier te beginnen. De Berkel-Enschotse formatie werd destijds binnen vijf minuten al genadeloos afgestraft.

Het belette Hakkens en zijn ploeg niet om het ditmaal uit nood geboren plan weer eens van stal te halen. Tegen FCK De Hommel was het na een tamme eerste helft 0-0 bij rust. Vijf minuten na de pauze kwam de thuisploeg op een 1-0 voorsprong door toedoen van Hicham Chatroui. Toen Younes Hadouir in minuut 32 de 2-0 namens de thuisploeg aan liet tekenen, leek de strijd gestreden. Tussendoor was BE’79-flankspeler Joey van Hoof vanwege commentaar op de leiding ook nog eens met een rode kaart weggestuurd.

Voor Hakkens zeven minuten voor tijd het sein om over te schakelen op zijn beproefde tactiek. Zijn manschappen lieten hem niet in de steek. Ramon Dekkers schoot meteen de 2-1 aansluitingstreffer binnen en drie minuten voor tijd maakte Adnan Tarrahi er 2-2 van. De sensatie was compleet toen in de slotminuut Ramon Dekkers er tot dolle vreugde van de meegereisde BE’79-supporters 2-3 van maakte.