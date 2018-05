Dutch Windmills uit Dordrecht als tiende ploeg in eredivisie basketbal

Dutch Windmills, dat op 14 september 2017 werd opgericht, gaat haar thuiswedstrijden spelen in de Sportboulevard Dordrecht, waar ook grote internationale shorttracktoernooien zijn gehouden. ,,In drie jaar tijd willen we tot de nationale top gaan behoren. Het is ook geen avontuur voor de korte termijn: we willen structureel topbasketbal blijven bedrijven in Dordrecht'', schetste Ton Sels, voorzitter van de initiatiefgroep achter Dutch Windmills, vorig jaar september bij de presentatie. ,,Met een budget van 450.000 euro, gefinancierd door Nederlandse en Amerikaanse investeerders en aandeelhouders die voor 500 euro een aandeel kunnen aanschaffen'', aldus Sels. Ter vergelijking: het budget van Dutch Windmills verhoudt zich met de spelersbegroting van FC Dordrecht.