Eerste ‘wedstrijd’ voor Schippers en Martina op Inspiration Games

Dafne Schippers heeft haar eerste wedstrijd in de buitenlucht afgewerkt op de Inspiration Games. De sprintster nam samen met Marije van Hunenstijn en Nadine Visser deel aan een alternatieve 3x100 meter, waarin met een tijd van 32,95 seconden verloren werd van een Amerikaans team in Florida en een Zwitsers team in Zürich.

De Amerikanen met Allyson Felix, wonnen in 32,25 seconden voor het team in Zürich dat kwam tot 32,50. Felix was eerder ook de snelste geweest in een individuele wedstrijd tegen twee opponenten over 150 meter. De omstandigheden op de verschillende atletiekbanen waren zeker niet hetzelfde. In Florida was het warm, in Papendal in de avond bijvoorbeeld fris.

Bij de Inspiration Games namen atleten het steeds in drietallen in verschillende disciplines tegen elkaar op. Dat gebeurde in zeven stadions in de wereld met naast Zürich en Papendal locaties in de VS, Zweden, Portugal en Frankrijk. De beelden vanuit de verschillende atletiekbanen werden door de Zwitserse zender SRG SSR en tijdregistratiespecialisten Swiss Timing gesynchroniseerd en met een kleine vertraging in split-screen uitgezonden.

Churandy Martina liep in Papendal een sprint op de 200 meter tegen de Amerikaanse wereldkampioen Noah Lyles en de Fransman Christophe Lemaitre. Lyles leek daarbij een razendsnelle tijd van 18,90 op de klok te zetten, onder het wereldrecord van Usain Bolt, maar na afloop bleek dat hij niet vanaf de juiste plek was gestart. Lemaitre won in 20,65 voor Martina die 20,81 liep.

