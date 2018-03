Eindelijk kan Rory McIlroy weer juichen

,,De laatste weken voelde ik dat ik weer op de goede weg was'', zei McIlroy. ,,Alle puzzelstukjes moesten alleen nog precies in elkaar vallen. Dat gebeurde hier.'' De 28-jarige golfer uit Noord-Ierland sloeg in zijn laatste ronde in Orlando liefst acht birdies. Met een score van 64 slagen kwam McIlroy uit op totaal van 270, waarmee hij het toernooi dat is vernoemd naar de legendarische oud-golfer Arnold Palmer op zijn naam schreef.



McIlroy profiteerde ook van een slechte slotronde van Henrik Stenson, die de dag als leider was begonnen. De Zweed zakte met 71 slagen naar de vierde plaats (275).