Eindelijk prijs voor Kenley Jansen? Dit is wat je moet weten over de MLB-play-offs

Vanavond van startLukt het Kenley Jansen dit jaar eindelijk om de World Series te winnen met de Los Angeles Dodgers? De ploeg van de Oranje-international is in dit bizarre ingekorte honkbalseizoen in elk geval de grote favoriet in de play-offs van de Major League Baseball (MLB) die vanavond van start gaan.

De te kloppen ploeg

Voor de achtste keer op rij wonnen de Dodgers de titel in de National League West. Dit keer met een enorme overmacht (43 zeges, 17 nederlaag). De sterrenploeg van coach Dave Roberts was al goed en werd dit jaar met de komst van ex-Red Sox-speler Mookie Betts – voor een salaris van 365 miljoen dollar voor 12 jaar vastgelegd – alleen nog maar beter. Aan pichter Jansen de taak om de overwinningen in de play-offs over de streep te trekken. De 32-jarige Antiliaan, die met de Dodgers in 2017 en 2018 de World Series verloor, is één van de beste closers van de MLB. In het vanwege corona ingekorte seizoen was hij goed voor 11 saves.

Mookie Betts (r) viert het behalen van de divisie-titel met zijn ploeggenoten.

Onttroonde kampioenen

In de grote Amerikaanse sportcompetities zijn de verliezers van vandaag niet zelden de winnaars van morgen. En andersom werkt dat net zo. Wat te denken van de Washington Nationals? Vorig jaar nog de verrassende winnaars van de World Series, dit seizoen niet eens goed genoeg om de play-offs te halen. Hetzelfde geldt voor de kampioen van 2018. De teleurstellende Boston Red Sox van Oranje-international Xander Bogaerts werden vroegtijdig uitgeschakeld.

Een jaar geleden was het nog feest bij de Washington Nationals.

Stuivertje wisselen

Dat er alweer een nieuwe kampioen komt, is overigens geen verrassing. Deze eeuw is er namelijk nog nooit een ploeg in geslaagd om zijn ‘wereldtitel’ te prolongeren. De laatste club die daarin slaagde was New York Yankees, dat tussen 1998 en 2000 zelfs drie jaar op rij de Commissioner’s Trophy omhoog mocht houden.

De Nederlanders

Bogaerts zien we deze herfst dus niet meer terug. Hetzelfde geldt voor voormalig Yankee Didi Gregorius, die met Philadelphia Phillies werd uitgeschakeld. Maar kans op Nederlands succes is er wel degelijk. En niet alleen vanwege de aanwezigheid van Kenley Jansen. De Antilianen Jurickson Profar (San Diego Padres) en Ozzie Albies (Atlanta Braves) spelen bij een outsider om serieus rekening mee te houden.

Jurickson Profar (r) en ploeggenoot Fernando Tatis jr. hebben bij de Padres alle reden tot juichen.

De opzet

Waar het reguliere seizoen vanwege corona is ingekort (60 in plaats van 162 wedstrijden), zijn de play-offs juist uitgebreid. In plaats van 8 hebben 16 ploegen zich geplaatst voor het postseason, waardoor er dit jaar een extra ronde wordt gespeeld. Het schema voor de play-offs leende de MLB bij de collega’s van de NBA. Dus net als bij het basketbal begint de nummer 1 van de beide leagues tegen de nummer 8, de nummer 2 tegen 7 etc. Grote verschil met de NBA is dat de eerste ronde – de zogenaamde Wild Card Series – niet over drie maar slechts twee gewonnen duels gaat. Dat maakt de kans op een vroege stunt in de MLB-play-offs nog net iets groter.

De bubbel

In tegenstelling tot de play-offs van de NBA - volledig afgewerkt in Florida – zitten de Amerikaanse honkballers nog niet in een bubbel. Maar na de Wild Card Series wordt het heen- en weer reizen wel beperkt en staan er alleen nog duels in Californië (San Diego en Los Angeles) en Texas (Arlington en Houston) op de rol. Het hele circus eindigt uiteindelijk in Arlington, waar vanaf 20 oktober de World Series voor het eerst op neutraal terrein zullen worden gespeeld.

Globe Life Field in Arlington, het stadion van Texas Rangers, is dit jaar het decor voor de World Series.

Wild Card Series (best-of-3)

American League:

Tampa Bay Rays – Toronto Blue Jays

Oakland A’s – Chicago White Sox

Minnesota Twins – Houston Astros

Cleveland Indians – New York Yankees

National League:

LA Dodgers – Milwaukee Brewers

Atlanta Braves – Cincinnati Reds

Chicago Cubs – Miami Marlins

San Diego Padres – St. Louis Cardinals