EK Kortebaan: Nederlandse mannen grijpen brons op 4x50 meter wisselslag

De Nederlandse zwemmers hebben vandaag weer een estafettemedaille gewonnen op de EK kortebaan in Kazan. Stan Pijnenburg (rug), Arno Kamminga (school), Jesse Puts (vlinder) en Thom de Boer (vrij) pakten brons op de 4x50 meter wisselslag. Hun 1.32,16 is een nationaal record.

De oude toptijd stond sinds het EK 2009 in Istanboel met 1.32,93 op naam van Nick Driebergen, Robin van Aggele, Joeri Verlinden en Bastiaan Tamminga. Italië verzekerde zich van het goud in een Europees record van 1.30,14. Nederland won gisteren, met Kenzo Simons in plaats van Kamminga, al goud op de 4x50 meter vrije slag. ,,In een paar jaar tijd is er een hoop veranderd en dat is cool”, merkte Puts. Twee jaar geleden deed Nederland niet eens mee op dit nummer. ,,Brons met dit team is daarom supermooi.”

,,Wie had ooit gedacht dat ik een medaille zou winnen op een internationaal toernooi als rugslagzwemmer”, zei Pijnenburg. ,,Ik hoop dat ik dit bij de WK in Abu Dhabi volgende maand weer mag doen met deze jongens. Dan hoop ik een grotere bijdrage te kunnen leveren, maar ik ben supertrots op deze medaille.”

Omdat slechts de beste twee zwemmers per land zich op een onderdeel kunnen plaatsen voor de halve finale, eindigde het individueel voor Pijnenburg (tiende met 21,32) en Simons (zesde met 21,22) vanochtend al in de series. Puts en De Boer mochten door naar de halve finale, waarin ze allebei na precies 21 seconden aantikten. Drie mannen gingen in de Russische stad Kazan op de 50 vrij harder. De Hongaar Szebasztian Szabo zwemt dankzij zijn 20,87 morgen de finale vanuit baan 4.

Puts over zijn race: ,,Een persoonlijk record is natuurlijk altijd een goede tijd. Ik wil kennelijk niet die 20'er zwemmen. In de afgelopen maanden zwom ik iedere keer een tijd van 21,0 en 21,1, maar ik ben blij met de progressie die ik heb gemaakt. Ik kijk uit naar de finale met al die snelle mannen.’’

Kamminga, Toussaint en Steenbergen naar finale

Kamminga evenaarde met 55,82 zijn Nederlandse record op de 100 meter schoolslag en plaatste zich daarmee als tweede voor de finale. Ilja Sjimanovitsj uit Belarus benaderde zijn eigen wereldrecord en is morgen de favoriet. ,,Ik voel me sterk. Dit wordt een leuke race morgen”, zei Kamminga.

Kira Toussaint plaatste zich als snelste voor de finale van de 200 meter rugslag. Met 2.03,90 hoefde ze niet tot het gaatje te gaan. ,,Het plan was om de eerste vijf banen relatief rustig aan te doen en daarna aan te zetten. Het ging een stuk beter dan verwacht. Morgen een tandje erbij’’, aldus Toussaint. Achter Sarah Sjöström zette Marrit Steenbergen (58,41) de tweede kwalificatietijd neer op de 100 wissel.

Szabo klopt Milak op 100 vlinder

Op dag twee van het zwemtoernooi verraste Szabo ook met de winst op de 100 meter vlinderslag (49,68). Zijn landgenoot en topfavoriet Kristof Milak (49,88) viel buiten het podium want ook Michele Lamberti uit Italië (49,79) en Jakub Majerski uit Polen (49,86) waren sneller.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Sarah Sjöström was woensdag de snelste op de 50 vrij. © Sergei Grits/AP

Sjöström won wel zoals verwacht de 50 meter vrije slag. De Zweedse noteerde in de finale een kampioenschapsrecord van 23,12 seconden. Het wereldrecord bleef met 22,93 in handen van Ranomi Kromowidjojo. Maaike de Waard werd op bijna een seconde van Sjöström zesde met 24,10, Kim Busch zevende in 24,35.

De Europese titel op de 50 meter rugslag ging naar de Rus Kliment Kolesnikov in 22,47. De Italiaanse Martina Carraro was de snelste op de 100 meter schoolslag (1.04,01). Op de 800 meter was de Russische Anastasia Kirpichnikova met 8.04,64 een klasse apart.