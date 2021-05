EK-zilver voor Nederlandse zwemsters op 4x100 vrij

De Britse vrouwen zegevierden in 3.34,17, Oranje klokte 3.34,29. Het brons ging naar Frankrijk (3.35,92).

Kromowidjojo had het Nederlandse kwartet aan de leiding gebracht, maar Toussaint zakte terug naar de derde plaats. Steenbergen handhaafde zich op die positie, waarna Heemskerk sterk kwam opzetten. Het was net niet genoeg voor de Europese titel. Bij de vorige EK in 2018 in Glasgow pakte Oranje ook zilver, toen achter Frankrijk. In 2016 ging het goud wel naar het Oranje-kwartet.

De mannen Nyls Korstanje, Stan Pijnenburg, Thom de Boer en Jesse Puts eindigden in Boedapest in de finale op de laatste plaats in 3.13,79. Rusland pakte het goud, voor Groot-Brittannië en Italië.

‘Kromo’ en Heemskerk naar finale 50 meter vrije slag

Ranomi Kromowidjojo heeft zich bij de EK in Boedapest als tweede geplaatst voor de finale van de 50 meter vrije slag. De 30-jarige Groningse won haar halve finale in 24,14 seconden. In de andere halve finale was olympisch kampioene Pernille Blume iets sneller (24,06).



Femke Heemskerk tikte achter de Deense als tweede aan in 24,41 en plaatste zich daarmee ook voor de finale van dinsdag in de Donau Arena. Heemskerk verzekerde zich vorige maand in Eindhoven van een olympisch startbewijs op de 50 vrij, na een strijd met Valerie van Roon die eerst juridisch en daarna in het water werd uitgevochten.



Kromowidjojo pakte bij de vorige EK, in 2018 in Glasgow, brons op de 50 vrij. Het goud ging toen naar Sarah Sjöström, de Zweedse die nu ontbreekt als gevolg van een elleboogbreuk. Blume pakte in Glasgow zilver. De Deense zette vandaag in Boedapest met 24,06 de beste tijd van dit jaar neer.

Volledig scherm Ranomi Kromowidjojo. © AP

Kamminga naar finale

Arno Kamminga heeft bij de EK de finale bereikt op de 100 meter schoolslag, waarin hij het gaat opnemen tegen de Britse alleenheerser Adam Peaty. Kamminga zette in de halve finales met 58,74 seconden de derde tijd neer. Peaty was met 57,67 weer een klasse apart.

De 26-jarige Brit domineert al jaren op de schoolslag. Kamminga slaagde er eind vorige maand als tweede man na Peaty in om onder de 58 seconden te duiken op de 100 meter. De Katwijker klokte in Eindhoven 57,90 en stelde zich daarmee nadrukkelijk kandidaat voor een medaille op de EK én de Olympische Spelen. Dinsdag mag Kamminga zich in de finale van de 100 school gaan meten met Peaty, de ‘koning’ van de schoolslag.

De Rus Kliment Kolesnikov verbeterde in de halve finales van de 50 rug zijn eigen wereldrecord. De 20-jarige Kolesnikov tikte aan in 23,93, waarmee hij als eerste onder de 24 seconden dook. De Rus veroverde drie jaar geleden bij de EK in Glasgow het goud door met 24,00 een wereldrecord te zwemmen.

Volledig scherm Arno Kamminga. © AFP