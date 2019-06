Elaine Thompson zet ook snelste 200 neer

Thompson zegevierde een dag eerder ook al in beste tijd van dit jaar op de 100 meter: 10,73. Ze bevestigde na de 'trials' in Kingston dat ze op de WK in Doha (27 september - 6 juni) op beide sprintafstanden meedoet.



Ze is dan een voorname concurrente van Dafne Schippers, die in Doha haar wereldtitel op de 200 meter wil prolongeren. Schippers en Thompson treffer elkaar komende zondag al op de 200 meter in de Diamond League van het Amerikaanse Eugene.