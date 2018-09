Engelse golfer Justin Rose nieuwe nummer 1 op wereldranglijst

Justin Rose is de nieuwe nummer 1 in de mondiale golfwereld. De 38-jarige Engelsman passeerde de Amerikaan Dustin Johnson dankzij zijn tweede plek op het BMW Championship in Philadelphia. Rose verloor in een play-off van de Amerikaan Keegan Bradley.

De teleurstelling over die 'nederlaag' was bij Rose na afloop echter snel verdwenen toen zijn leidende positie in het mondiale klassement ter sprake kwam.

,,Een jongensdroom is uitgekomen'', zei Rose, die meestal op de PGA Tour speelt. ,,Ik was graag met een eindzege de nieuwe nummer één geworden, maar dat neemt niet weg dat ik verguld ben met deze klassering. Dit is een geweldige mijlpaal in mijn loopbaan. Hier ben ik erg trots op.''

Rose is de 22e golfer op de eerste plaats van het mondiale klassement sinds de invoering van de ranglijst in 1986. Hij won tot dusver negen titels op de PGA Tour waaronder het US Open in 2013. Rose behaalde tevens olympisch goud bij Rio 2016. Hij zal later deze maand met het Europese team in Parijs aantreden tegen de Amerikaanse ploeg in het prestigieuze toernooi om de Ryder Cup.