Estafettevrouwen gediskwalificeerd op 4x400 meter na foute wissel

Nadine Visser naar halve finales 100 horden op WK Atletiek, doek valt voor Zoë Sedney

Atlete Nadine Visser is door naar de halve finales van de 100 meter horden op de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene. De 27-jarige atlete eindigde in haar serie als tweede in een tijd van 12,76. Die klassering betekende directe plaatsing voor de volgende ronde. De halve finales en de finale zijn op zondag.

23 juli