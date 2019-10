Estafettevrouwen zonder Schippers niet naar WK-finale

Het was voor Nederland zaak om in de eerste van twee halve finales bij de beste drie te scharen, of een van de twee snelste ‘verliezers’ te zijn. Op dat laatste moesten de vrouwen hopen, nadat ze in hun halve eindstrijd als vierde over de streep kwamen in een tijd van 43.01. Het waren echter Duitsland (42.82) en Italië (42.90) die Nederland in de tweede, snellere serie uit de finale hielden.



Schippers, de Nederlandse wereldtopper in de sprint, moest deze halve eindstrijd aan zich voorbij laten gaan vanwege de liesblessure die haar eerder al uit de WK-finale op de 100 meter hield en er ook voor had gezorgd dat ze haar wereldtitel op de 200 meter niet kon verdedigen. Schippers deed gisteravond wel een warming-up en had de deur tot deelname in de finale nog altijd niet helemaal dichtgedaan, maar de uitschakeling van de estafettevrouwen betekende automatisch ook einde toernooi voor haar.