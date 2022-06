Estafettezwemsters plaatsen zich als tweede voor WK-finale 4x100 wissel

Medaille­win­naar Arno Kamminga al heel WK niet fit: ‘Hij heeft het op mentale kracht gedaan’

Zijn naam stond vanmiddag een uurtje voor zijn race ineens niet meer op de startlijst van de halve finale van de 200 meter schoolslag. Medaillefavoriet Arno Kamminga had na overleg met de staf van de Nederlandse zwemploeg besloten zich terug te trekken van de WK zwemmen in Boedapest. ,,De koek is op.”

22 juni