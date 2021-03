Estavana Polman is terug: ‘Ik voel me als een kindje in een snoepwinkel’

Waterpo­loërs plaatsen zich na knappe comeback voor kwartfina­les OKT

17 februari De Nederlandse waterpoloërs hebben zich op het olympisch kwalificatietoernooi geplaatst voor de kwartfinales. De formatie van bondscoach Harry van der Meer speelde in Rotterdam gelijk tegen Frankrijk, 11-11 (2-3 0-2 3-4 6-2). Dat was voldoende om ten minste bij de beste vier in de groep te eindigen. Bij het ingaan van het laatste kwart stond Oranje nog vier doelpunten achter.