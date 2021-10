Ethiopische Gidey verpulvert wereldrecord halve marathon

Verrassing op WK turnen: Zhang klopt topfavo­riet Hashimoto in meerkampfi­na­le

22 oktober De meerkampfinale op de WK turnen in het Japanse Kitakyushu is vrijdag gewonnen door de Chinees Zhang Boheng. Hij was net iets beter dan de Japanse olympisch kampioen Daiki Hashimoto: 87,981 punten om 87,964.