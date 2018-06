Europa Cup I opnieuw naar Neptunus

Martina vertolkt ook in Stockholm een bijrol

17:51 Churandy Martina is nog steeds zoekende naar zijn topvorm. De 33-jarige sprinter moest vandaag bij de Diamond League in Stockholm genoegen nemen met de zesde plaats op de 200 meter, in 20,82 seconden. Daarmee was Martina wel iets sneller dan afgelopen week bij de FBK Games in Hengelo (zesde in 20,85) en bij de Diamond League in Oslo (zevende in 20,86).