Europese atleten beter dan collega's uit VS

In totaal waren er 37 onderdelen bij het continentale atletiekduel. Dinsdag kwamen nog twee Nederlandse atleten in actie in Minsk. Nick Smidt werd zevende op de 400 meter horden in een tijd van 50,29 seconden. Mike Foppen liep de 3000 meter in 8.01,72. Hij kwam als achtste en laatste over de finish.



De tweestrijd tussen Europa en de VS - ook wel 'The Match' genoemd - was in de jaren 50 en 60 een bekende atletenwedstrijd. Dit jaar werd het stokoude continentale duel nieuw leven ingeblazen.