Ex-vriendin klaagt Tiger Woods aan wegens seksueel misbruik en eist 30 miljoen dollar

De 47-jarige golflegende zou zijn intussen ex-vriendin bij het begin van hun relatie in 2017 een document hebben laten ondertekenen waarin ze bevestigt geen details over hun liefdesleven naar buiten te brengen. Een geheimshoudingverklaring. Het is een advies dat Woods kreeg van zijn advocaten omdat hij in het verleden al meerdere van zijn partners had bedrogen en met een seksverslaving kampte.

Ook Herman (39) ondertekende die verklaring, maar die wil de Amerikaanse nu nietig laten verklaren. Ze beweert dat ze door Woods gedwongen werd om het document te ondertekenen. Volgens buitenlandse media wil Herman ook maar wat graag de details van hun stukgelopen relatie met de wereld delen, maar dat is juridisch gezien dus nog niet mogelijk.

Volledig scherm Tiger Woods. © AP

Om onder de verbintenis uit te komen, volstaat bewijs van seksueel geweld of intimidatie, en daar wil Herman nu mee uitpakken. De Amerikaanse heeft een officiele klacht ingediend tegen Woods voor seksueel misbruik, al gaat ze daarin naar verluidt niet in op de details. Ze bevestigt louter dat het om seksueel misbruik gaat.

In het volledige dossier eist Herman liefst 30 miljoen dollar schadevergoeding van Woods voor ‘ernstige emotionele schade’. Zo beweert ze ook dat de golflegende haar in oktober overtuigde om “er even tussenuit te gaan en op een korte vakantie te vertrekken.” Eenmaal op de luchthaven, werd ze tegengehouden door vertegenwoordigers van Woods, die haar meldden dat ze niet meer welkom was in het huis in Hobe Sound, Florida.

Woods was jarenlang getrouwd met Elin Nordegren, maar dat huwelijk strandde in 2010 na zes jaar toen aan het licht kwam dat hij er een affaire op nahield. Later werd bekend dat hij met een seksverslaving kampte, waarvoor hij in therapie ging.