Eythora hervond turnplezier na teleurstellende Spelen en ‘gezeik’ in de sport: ‘Niet snel meer op twitter’

Drama voor Marloes Oldenburg: zilveren WK-roei­ster breekt nekwervel met mountainbi­ken

Roeister Marloes Oldenburg, die eind september bij de WK zilver won in de vrouwen vier-zonder en in de vrouwen acht, heeft haar nekwervel gebroken. De 34-jarige Oldenburg kwam ernstig ten val tijdens een mountainbike-sessie op vakantie in Oostenrijk, zo meldt roeibond KNRB.

20 oktober