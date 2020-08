Favorieten Lakers en Bucks beginnen play-offs met nederlaag

Eerder op de dag verloor Milwaukee Bucks, lijstaanvoerder in de Western Conference, ook al. Orlando Magic trok met 122-110 aan het langste eind. Het is voor het eerst sinds 2003 dat beide nummers 1 uit de competitie de play-offs beginnen met een nederlaag.



LeBron James noteerde voor de Lakers een triple-double, oftewel punten (23), rebounds (16) en assists (16) in de dubbele cijfers. Het bleek niet genoeg. Damian Lillard was met 34 punten de meest bepalende speler aan de kant van Portland Trail Blazers. ,,Ik ben niet gefrustreerd. Zo kan het gaan in basketbal. Donderdag hebben we de kans om langszij te komen en daar concentreren we ons op”, aldus James.