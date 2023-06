FBK Games 2023: zo laat komen Femke Bol en Sifan Hassan zondag in actie

Het is hét atletiekevenement van Nederland: de FBK Games. Met tal van wereldtoppers dit weekeinde in actie in het Hengelose atletiekstadion. De belangrijkste attracties van de 42ste editie op een rij.

Zondag

Armand Duplantis, polsstokhoogpringen (17.31 uur)

Voor de derde maal op rij in Hengelo te bewonderen: de man uit Zweden die over een hoogte van 6,22 meter heeft gesprongen. Het technisch onderdeel van het atletiekgala is al een attractie op zich, met de houder van het wereldrecord, wereld- en olympisch kampioen van de partij is het helemaal smullen geblazen.

Volledig scherm Armand Duplantis. © AFP

Neeraj Chopra, speerwerpen (17.54 uur)

Een ietwat onderbelicht onderdeel, maar zeer de moeite van het volgen waard. Ditmaal zeker, want de olympisch kampioen van Tokio doet mee: Neeraj Chopra uit India. Hij won goud met een worp van 87,58m.

Volledig scherm Neeraj Chopra. © ANP

Grant Holloway, 110 meter horden (18.28 uur)

De 25-jarige tweevoudig wereldkampioen uit de Verenigde Staten. Sprintte in 2019 op het WK voor de eerste maal naar het goud en herhaalde dat kunstje vorig jaar.

Volledig scherm Grant Holloway. © AFP

Chase Ealey, kogelstoten (18.46 uur)

Nog een opmerkelijke deelneemster en onderdeel. De atlete won vorig jaar als eerste Amerikaanse kogelstootster goud op een WK. Let ook op Jessica Schilder, de Europees kampioene van 2022, toen ze als eerste Nederlandse de 20-meter grens (20,24) passeerde.

Volledig scherm Chase Ealey (midden) en links Jessica Schilder. © ANP

Femke Bol, 400 meter (18.57 uur)

De 23-jarige Amersfoortse heeft in korte tijd razendsnel naam gemaakt in de internationale atletiekwereld. Ze won brons op de Olympische Spelen van Tokio (400 meter horden) en is sinds dit jaar wereldrecordhouder op de 400 meter. Een vrolijke verschijning op de baan, die iedereen het nakijken geeft.

Volledig scherm Femke Bol. © ANP

Churandy Martina, 100 meter (19.16 uur)

Ondanks dat de inmiddels 38-jarige sprinter niet meer tot de allersnelsten van het deelnemersveld behoort, blijft de goedlachse Churandy mateloos populair bij de toeschouwers. Fans staan nog steeds in de rij voor hem, al was het alleen maar om dat blije gezicht na afloop.

Volledig scherm Churandy Martina. © Pro Shots

Sifan Hassan, 1500 meter (19.25 uur)

Een dag na haar gewonnen 10.000 meter loopt Hassan ook de 1500 meter. Wil graag haar eerste baanwedstrijd in Nederland voor eigen publiek lopen. Haar optredens zijn vaak imponerend, zoals ze onlangs op indrukwekkende won in Londen bij haar marathondebuut

Lees hier het interview met Sifan Hassan in aanloop naar de FBK Games 2023.

Volledig scherm Sifan Hassan. © AFP

Lieke Klaver, 200 meter (19.40 uur)

De Nederlands kampioene komt in actie op het slotnummer van de FBK Games. Is, in het spoor van Femke Bol, ook bezig aan een internationale opmars. Veroverde dit jaar de Europese indoortitel op de 4 x 400 meter.

Hoofdprogramma FBK Games

• 17.27 uur: Verspringen Mannen Finale

• 17.31 uur: Polsstokhoogspringen Mannen Finale

• 17.37 uur: 400m Horden Mannen Finale

• 17.48 uur: 100m Vrouwen Finale

• 17.54 uur: Speerwerpen Mannen Finale

• 18.13 uur: 100m Horden Vrouwen Finale

• 18.18 uur: Hoogspringen Vrouwen Finale

• 18.28 uur: 110m Horden Mannen Finale

• 18.39 uur: 1.500m Mannen Finale

• 18.46 uur: Kogelstoten Vrouwen Finale

• 18.57 uur: 400m Vrouwen Finale

• 19.07 uur: 400m Mannen Finale

• 19.16 uur: 100m Mannen Finale

• 19.25 uur: 1.500m Vrouwen Finale

• 19.40 uur: 200m Vrouwen Finale